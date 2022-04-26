〈中光電法說〉兩大產品線Q2展望不同調 影像產品看增3成

背光模組廠中光電 (5371-TW) 今 (26) 日召開法說會，面對中國封控、通膨等因素干擾，總經理林惠姿表示，第二季電視、筆電等節能產品需求降溫，加上供應鏈不利因素干擾，估出貨量將季減 3 成，不過影像產品在微投影機新品需求暢旺下，出貨量可望保持成長，季增幅將上看 3 成。

林惠姿說，家用娛樂、微投影機產品仍是今年影像產品主力動能，客戶新品已在首季發表，對全年出貨量並不看淡，雖然 4 月受中國華東地區封控影響供應鏈，現階段僅能以庫存支應，但若 5 月順利復工，將透過加班生產降低影響，估第二季影像產品出貨量仍將季增 10-30%。

林惠姿進一步指出，隨著歐美逐步解封，也觀察到商用、辦公室市場需求回溫，加上 4K 取代 1080p 趨勢不變、固態光源 SSI 產品組合與互動解決方案需求成長，對全年影像產品出貨量仍以年增 5 成為目標。

節能產品方面，林惠姿表示，第二季營運仍受俄烏戰爭、疫情影響，包含電視、筆電需求都降溫，且 4 月多省分封控影響持續，目前昆山廠也處於停工狀態，雖然吳江廠維持生產，但部分原物料也須從昆山運入，預期生產將同步受到拖累，估第二季節能產品出貨量將減少 3 成。

展望全年，林惠姿認為，第二季筆電需求減緩很多，但客戶目前對下半年出貨仍有一定預期，加上整體尺寸放大、平均單價 (ASP) 有撐，出貨量可望小幅成長，電視等消費性產品需求則相對平穩，因此對全年節能產品出貨量仍以年增 1 成以內為目標。