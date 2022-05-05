疫情及新舊機種轉換 鴻海4月營收4864億元月減4%

鴻海 (2317-TW) 今 (5) 日公告 4 月營收，受疫情影響以及 iPhone 等主要產品進入新舊轉換期，月營收 4864.64 億元，月減 4.1%、年減 2.8%，創下歷史同期次高；累計前 4 月營收 1.89 億元，年增 2.8%，續寫同期新高。

4 月產品線表現與前月相比，鴻海表示，網通產品、伺服器拉貨動能持續，帶動雲端網路產品雙位數成長；消費智能產品因主要產品逐步進入新舊產品轉換期，略為月減；元件及其他產品、電腦終端產品均受疫情影響衰退。

若與去年同期相比，鴻海表示，雲端網路產品類別持續受惠伺服器市場需求暢旺，年增雙位數；電腦終端產品則因新品發布，加上供應鏈情況穩定，也有雙位數成長；消費智能產品、元件及其他產品則較去年衰退。

累計前 4 月來看，鴻海四大產品線中，雲端網路產品年增強勁，有雙位數成長，電腦終端產品、元件及其他產品年對年顯著成長，消費智能產品則略為衰退。

展望第二季，鴻海認為，雖然受到疫情影響，導致對供應鏈產生程度不同的影響，但整體能見度仍大約與目前市場預期相當；不過，疫情、地緣政治、通膨等因素，故仍須密切觀察後續供應鏈變化對市場供需的影響程度。

而美系外資近日最新出具的報告則認為，鴻海第二季受到疫情以及市場需求疲弱影響，季營收成長預估低於首季、與去年同期約略持平。