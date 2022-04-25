中光電首季純益創逾10年同期高 EPS 1.22元

背光模組廠中光電 (5371-TW) 今 (25) 日公布首季財報，在兩大產品出貨穩健帶動下，加上微投影機新品逐步放量，單季純益達約 4.78 億元，季減 9.19%、年增 23.93%，創逾十年同期新高，每股純益達約 1.22 元，淡季表現不俗。

中光電首季營收達 131.37 億元，季減 13.08%、年增 31.07%，毛利率 15.34%，季減 1.75 個百分點、年減 1.2 個百分點，營益率 2.47%，季減 1.28 個百分點、年增 1.68 個百分點，稅後純益達 4.78 億元，季減 9.19%、年增 23.93%，每股純益達約 1.22 元。

中光電今日也公告，因應營運策略考量、活化資金運用，擬以每股 65 元，加碼投資焱元投資股份有限公司普通股約 18000 仟股，交易總金額達約 11.7 億元，交易完成後，累計將持有焱元投資約 57000 仟股，持股比例達約 11.06%。

不過，受中國多省分強化封控措施影響，加上 3 月季底效應墊高基期，中光電預期 4 月節能、影像等兩大產品線出貨都將月減約 1 成，旗下 100% 持有的昆山揚皓光電子公司先前就配合當地政府防疫政策，實施靜默管理事宜。

中光電明 (26) 日也將召開線上法人說明會，預期將進一步釋出第二季營運展望。