砷化鎵族群4月營收 穩懋、全新年減均逾1成

砷化鎵族群 4 月營收出爐，反映傳統淡季，加上中國手機等終端需求持續疲軟，穩懋 (3105-TW) 4 月營收下滑至 18.01 億元，月減 2.56%、年減 11.03%，上游磊晶廠全新 (2455-TW) 同樣呈現月減、年減，單月營收達 2.56 億元，為今年以來低點。

穩懋 4 月營收達 18.01 億元，月減 2.56%、年減 11.03%，累計今年前 4 個月營收達 73.64 億元、年減 8.24%，展望本季，穩懋認為，營運持續受到中國智慧型手機庫存調整影響下，估營收將季減 7-9%、毛利率則落在 27-33% 區間，產能利用率也將較第一季約 70% 再下滑。

穩懋進一步指出，第三季能見度並不明確，現階段保守看待，而第二季營收下滑主因是 Cellular PA 續弱，至於 Wi-Fi、Infra.、3D 感測、光學感測狀況則相對回穩。

砷化鎵上游磊晶廠全新 4 月營收則達 2.56 億元，月減 10.5%、年減 11.3%，為今年以來單月低點，累計今年前 4 個月營收達 10.95 億元、年減 7%，全新表示，4 月微電子需求仍疲，光電子也因前一個月部分產品提前拉貨，墊高基期，整體而言，4 月光電子占比也回落至 2 成以下，達約 18%。

雖然短期砷化鎵族群持續受到客戶庫存調節，營運面臨逆風，但中長期產業景氣仍正向，法人預期，手機 PA 庫存調整可望在 5 月告一段落，6 月需求逐步回升，且下半年包含 iOS、安卓系統 (Android) 系統都將有新機推出，可望助推砷化鎵廠營運回溫。