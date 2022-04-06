需求不振 宏捷科首季營收6億元 探11季低點

砷化鎵晶圓代工廠宏捷科 (8086-TW) 今 (6) 日公告 3 月營收，受傳統淡季，加上手機客戶庫存調整影響，單月營收僅與上月相當，拖累首季營收同步下滑至 6.11 億元，季減 49.9%、年減 42.7%，為近 11 季低點，第二季還要再觀察客戶拉貨動能是否回溫。

宏捷科 3 月營收約 1.82 億元，與 2 月相當，僅月增 0.2%、年減幅則高達 50.9%，累計今年第一季營收達約 6.11 億元，季減 49.9%、年減 42.7%。

宏捷科自去年第四季以來持續面臨 WiFi 客戶缺料影響，加上主攻的中國手機市場需求低迷，部分中小型客戶又因先前拉高庫存、拉貨放緩，宏捷科表示，目前整體產能利用率僅達約 40-50%，看上半年整體市況仍弱，估 6、7 月傳統旺季後，下半年需求動能才可望回溫。

展望未來，宏捷科仍正向看待中長期營運，認為主要動能來自 5G、WiFi 應用，隨 5G 滲透率提升，採用的 PA 平均將較 4G 手機增加約 30%，WiFi 方面也預期將進入 WiFi-6、WiFi-6E 等轉換階段，都有利支撐需求，產能方面，目前最大月產能維持在 1.5 萬片水準，後續則會視市場需求，評估今年將產能拉升至 1.8-2 萬片之間。

另一方面，砷化鎵整合元件廠全訊 (5222-TW) 今日也公布 3 月營收，單月營收達約 5207.2 萬元，月減 7.1%、年減 40.8%，累計第一季營收達 1.89 億元，季減 20.3%、年減 20.9%。