明基材Q2審慎樂觀 醫療產品營收看增雙位數

偏光板廠明基材 (8215-TW) 今 (5) 日召開法說會，展望未來，董事長暨執行長陳建志表示，市場不確性仍多，但第二季對各產品均審慎樂觀，認為將保持成長，其中，醫療產品營收可望維持雙位數成長，且近期受戰爭影響，東歐地區對止血產品需求大幅成長。

明基材目前仍以偏光板為主要營收貢獻來源，占比約 8 成，陳建志表示，近期面板市況偏弱，筆電、電視需求降溫，但明基材在中小尺寸產品占比不高，影響有限，且近年聚焦高值化、產能彈性運用效益浮現下，第二季偏光板產能仍可望接近滿載。

法人關心上游材料供給狀況，陳建志指出，現階段仍相當吃緊，主因是中國偏光板產能持續擴充，但日本上游材料商並未擴產所致，不過明基材長期與客戶緊密聯繫，供給可望維持穩定。

明基材醫療產品包含隱形眼鏡、皮膚護理、醫療包材、專業醫療等，目前營收占比約 10-15%，陳建志說，消費性醫療產品受景氣影響較大，但目前包含東南亞、中國等主要市場需求都有回穩，加上專業醫療、隱形眼鏡需求穩健，今年成長仍可期。

電池隔離膜方面，陳建志表示，相關擴產進度持續進行，中長期電動車發展趨勢格局也不變，除既有中國、泰國、日本客戶外，近期也陸續接洽歐美客戶中，法人則估，隨著明基材蕪湖廠電池隔離膜產能年底逐步提升至 1 億平方米後，今年營收貢獻將達 5-7 億元。

明基材今年資本支出估約達 20 億元，較前一次再略微上修，昨 (4) 日也公告 4 月營收達 14.19 億元，月增 1.3%、年增 3.6%，累計今年前 4 個月營收達 55.83 億元，年增 2.5%。