電池隔離膜需求遽增 明基材看未來10年仍供不應求

偏光板廠明基材 (8215-TW) 近年積極深耕車用隔離膜市場，董事長陳建志表示，今年電池隔離膜產能仍相當吃緊，產能擴充進度也維持原訂計畫不變，隨著汽車產業升級、電動車、自駕車趨勢逐步成形，未來 10 年電池隔離膜需求將大增 8-10 倍，明基材也將受惠。

明基材目前整體電池隔離膜產能約落在 4000 萬平方米，去年加擴充蕪湖、台灣兩地產線，根據規劃，今年年底蕪湖廠產能可望提升至 1 億平方米，台灣雲林廠則預計 2023 年開出，屆時整體電池隔離膜產能將達 1.7-1.8 億平方米。

明基材加速擴產也反映需求強勁，陳建志說，目前產能擴充計畫皆如預期進行中，目前日本第二家車廠客戶認證仍在進行，估最快明年有貢獻，而既有的日本客戶，加上中國、泰國等地大巴及電動船需求，今年都明顯成長，產能持續供不應求。

從市場觀察，陳建志預期，未來 10 年電池隔離膜需求將隨著電動車、自駕車等趨勢發展，大增 8-10 倍，產業供不應求態勢延續，雖然近期有眾多廠商也規畫投入，但考量設備、研發進程，估至少需花費 5-6 年時間才會成熟，且後續還要面臨電池芯原材料供給、汽車產業資本投資大短期報酬率較低的挑戰。

陳建志說，明基材在此領域耕耘已久，仍具備一定產業優勢，目前電池隔離膜產品主要以乾式為主、供應油電混合車，因應未來電動車發展趨勢，內部也持續評估研發濕式製程，搶攻電動車商機。