〈智慧顯示展〉明基材Q2偏光板產能維持滿載 下半年看三變數

偏光板廠明基材 (8215-TW) 今 (27) 日參展 2022Touch Taiwan 智慧顯示展，針對近期面板市況變化，董事長暨執行長陳建志表示，明基材偏光板產能相對較小，目前看訂單需求仍平穩，預期第二季產能可望維持滿載，下半年則還要關注需求、原物料、匯率等三大變數。

明基材尚未公布首季財報，展望近期營運，陳建志表示，第一季是產業傳統淡季，預期營運要維持季增有一定難度，但近年在多元布局持續發酵下，有機會優於去年同期，依目前訂單來看，第二季偏光板產線可望維持滿載，此外，醫材、車用隔離膜貢獻也持續放大，最快本季非偏光板營收比重將突破 2 成。

由於明基材目前主要營收貢獻仍來自偏光板，面對近期面板市況低迷，陳建志指出，筆電應用需求降溫最多，但這部分占明基材比重相對較小，電視、顯示器需求降幅則沒有筆電大。

陳建志也說，去年以來原物料價格持續飆漲，包含偏光板上游各類膜材、電池隔離膜所需的石化材料都上漲，上游供應鏈就有反映部分成本，不過近期日圓、新台幣持續貶值，綜觀所有變數，認為目前影響尚在可控範圍內，但下半年能見度不高、變數仍多，須持續觀察需求變化、原物料價格、匯率走勢等。

值得一提的是，陳建志指出，近期專業醫療產品線需求暴增，尤其以烏克蘭周遭地區需求、追單最為強勁，像是止血產品等供不應求，推測也與俄烏戰爭有關，雖然近期消費性醫材產品在中國市場需求走疲，但全年仍預期將維持成長走勢。

至於先前公告擬處分蘇州廠部分土地、廠房給日月光投控 (3711-TW) 子公司蘇州矽品，陳建志說，主要是活化閒置資產，預計處分案將在下半年完成，而此案處分利益估達人民幣 1.42 億元 (約新台幣 6.45 億元)，可望貢獻明基材每股純益約 2 元。