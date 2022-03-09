〈明基材法說〉電池隔離膜產能持續擴充 2024年上看1.8億平方米

偏光板廠明基材 (8215-TW) 今 (9) 日召開法說會，談到近期俄烏局勢對上游原物料衝擊，董事長暨執行長陳建志回應，評估影響有限，不過膜材屬於石化原料，短期受石油價格波動影響大，仍看好未來電池、儲能產業發展，明基材在蕪湖、雲林擴充電池隔離膜產能的計畫仍持續進行中，預估 2024 年可放量貢獻營運，屆時兩岸總產能將達 1.7-1.8 億平方米。

明基材總經理劉家瑞補充，既有蕪湖廠估今年年底電池隔離膜產能將從去年約 4000 萬平方米成長至 1 億平方米，台灣雲林新廠目前也進入廠務、機電建置階段。

陳建志說，各方對俄烏戰爭都有不同的預測，若假設俄烏為短期狀況，認為影響有限，以近期價格飆漲的鎳為例，雖然受俄羅斯、烏克蘭礦場影響，但古巴、印尼等地也都有礦場，加上儲存量大且分布不同區域，長期而言影響不會太大。

陳建志進一步指出，明基材電池應用材料主要是隔離膜，屬於石化原料，短期受石油價格波動影響程度較大，正極材料漲價則估對營運影響有限。

明基材近年積極布局電池隔離膜事業，陳建志說，隨著電動車、儲能需求爆發，相關應用可望同步成長，兩岸擴產計畫持續進行中。

另一方面，在 ESG 議題上，陳建志說，明基材將透過設備效率提升，導入綠能、AI 人工智慧等措施，目標 2030 年降低碳足跡 30%，2050 年則達到淨零、RE100 的目標。