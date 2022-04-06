明基材偏光板需求穩健 首季營收41.6億元創近九年同期高

偏光板廠明基材 (8215-TW) 今 (6) 日公告 3 月營收，隨著偏光板本業需求穩健，加上非偏光事業貢獻，單月營收重回 14 億元，月增 9.5%、年增 0.5%，累積今年首季營收達 41.64 億元，季增 2.2%、年增 2.2%，創下近九年同期新高。

明基材約 8 成營收是偏光板，公司表示，首季產業需求穩健，加上自身偏光產能本來就不大，因此目前偏光板產能仍維持滿載，第二季需求也穩健，縱使今年終端需求變化不大，偏光板需求仍可望隨著電視等產品尺寸放大下，保持成長。

明基材近年也積極拓展非偏光板應用，旗下隱形眼鏡、皮膚護理等消費性醫療產品上月在 38 女神節也繳出佳績，助推營運成長，也估今年整體醫療產品相關營收將年增 4 成以上，至於電池隔離膜產能擴充計畫也持續進行中，估今年年底電池隔離膜產能將從去年約 4000 萬平方米增加至 1 億平方米。

另一方面，明基材上月底公告處分部分蘇州廠土地、廠房予日月光投控 (3711-TW) 子公司蘇州矽品，預計總交易金額達約人民幣 2.64 億元 (約新台幣 11.92 億元)，處分利益估達人民幣 1.42 億元 (約新台幣 6.45 億元)，估可貢獻每股純益約 2 元。

明基材表示，本次處分主要為活化資產、提升營運效率，但仍需待蘇州工業園區管委會審核同意後執行，因此目前較難預測認列時間。