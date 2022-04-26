〈上海封城〉最大降幅 上海新增確診病例驟降13% 每日篩查1,000萬人

上海市政府周二（26 日）表示，周一新增確診病例較周日驟減 13%，為疫情出現下降趨勢以來最大降幅，目前政府官員仍呼籲民眾非必要不離滬，上海每日篩查約 1,000 萬人。

上海證券報報導，上海周一新增本土有症狀確診病例 1,661 例，無症狀感染者 15,319 例，重型患者 259 例，死亡病例 52 例。

上海市疾控中心副主任孫曉冬說，陽性感染者人數較周日減少 2,000 多例，降幅達 13%，寫下疫情出現下降趨勢以來最大降幅，且逾 90% 新增陽性感染者在封閉管控期間或集中隔離期間被發現。

孫曉冬表示，Omicron 變種病毒具有傳播速度快、傳播力強、隱匿性強等特點。上海這一波疫情始於 2 月底，至 3 月中旬累計確診病例超過 1,000 例，差不多用了半個多月的時間；但到 3 月下旬累計超過 10,000 例，變成 10 倍，只用了 10 天左右；到 4 月上旬累計超過 100,000 例，再變 10 倍，也只用了 10 天左右。

換句話說，在本輪疫情初期，疫情按照幾何級數增長，時間很短，截至 4 月 24 日，累計確診病例已突破 50 萬人。

上海市衛生健康委副主任趙丹丹說，嚴格實行「非必要不離滬」措施，從嚴從緊，做好人員離滬管理，堅決防止疫情外溢。離滬人員需持有 48 小時內核酸檢測陰性證明，並出示 24 小時內抗原檢測陰性證明。

趙丹丹說，近來每天篩查量約 1,000 萬人，要完成如此大的採樣量，離不開各省市援滬採樣隊人員支援。目前江蘇、浙江、安徽等省市支援上海核酸採樣近 20 萬人次，且為減輕上海負擔，多數人員都當天往返。