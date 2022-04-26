〈上海封城〉掙扎求生 上海二手車商改行賣水果 汽配店資金告急

上周上海市副市長張為表示，首批 666 家企業「白名單」中，已有 70% 企業復工復產，企業產能利用率也不斷提高，其中上汽集團、特斯拉等車廠連續實現整車下線，相關零部件配套廠商也陸續復工。

然而，第一財經報導，承受風險能力更低的汽車產業小微企業，仍在疫情中艱難求生，房租空轉、養活員工、借貸無門、資金承壓，都成為他們需要跨越的重重障礙。

「又拿了 100 箱蘋果，10 箱起送，一箱 10 斤。」

自 3 月上海爆發疫情以來，吳飛（化名）的二手車生意就徹底按下暫停鍵，一開始他還繼續「死磕」（堅持買賣）二手車，但近期他開始兼職做疫情期間火爆的「團購」，當上「團長」，並承接上海部分地區配送物資的工作。他的微信「朋友圈」也經常出現上述售賣水果、蔬菜等的訊息。

吳飛說，他從事二手車批發生意，在上海採購二手車，然後銷往全國各地二手車商。

該行業最重要的指標就是資金和庫存周轉率，但疫情爆發後，物流暫停，車輛無法發往外地，車管所也暫時停止服務，導致保險、驗車等流程卡關。吳飛大嘆「現在幾百萬（人民幣）的貨都壓手裡了」。

吳飛現在手上有三十餘輛二手車庫存，每輛車價值從人民幣幾萬元到幾十萬元不等。疫前這種數量的庫存車，周轉期通常十幾天，但近兩個月吳飛幾乎天天「零交易」，沒有現金流流入的他，每月還需面臨較大固定支出。

吳飛說：「人工和場地費每個月打底十幾萬，都需要自己貼錢，已經壓得喘不過氣。」他的公司有 11 名員工，租了一塊 1-2 畝的場地。

吳飛面臨的小微企業困境，並非其獨有現象。康林（化名）在上海做了 20 年汽車配件生意，但在此輪疫情下，他也開始感到無所適從。

康林說：「我們也想堅持下去，但現在真的很困難」。康林在上海開了六家汽車配件連鎖店，店面位置分布在上海寶山、楊浦及浦東新區。從 3 月以來，疫情爆發對康林的生意衝擊很大，特別是浦東新區的門市，「一個月下來虧損很大」。

目前康林的六個門市全面暫停營業，原本每個月 300 萬 - 400 萬元的現金流，也隨之「清零」，但康林等得支付人事、店租等支出。

康林表示，旗下近 100 名員工的工資，加上六個店面的店租，每月固定支出就需要幾十萬。康林現在最大的壓力來自於資金，「一旦現金流斷裂，企業想要持續維持經營，就非常困難」。