〈上海封城〉上海今起採用「核酸+抗原」方式 分區展開篩查

上海市政府周三（27 日）表示，周三起展開「核酸 + 抗原」篩檢，將動態調整三區範圍，並說陽性檢出率逐步下降，「社會面基本清零」的地區，政府將實施「有限人員、有限地域、有限活動」措施。

上海市政府周三表示，本周三至周六，將採用「核酸 + 抗原」方式，分區展開篩查工作，並根據檢測結果，動態調整「封控、管控、防範」三區範圍。

政府官員說，「社會面基本清零」的地區，政府將實施「有限人員、有限區域、有限活動」措施；社會面未基本清零的地區，政府將繼續堅持採取「全域靜態管理、全員檢測篩查、全面流調排查、全民清潔消殺，全程查漏補缺」等防控措施。

上海市衛健委通報，周二新增本土有症狀確診病例 1,606 例、無症狀感染者 11,956 例，新增本土死亡病例 48 例，平均年齡為 80.85 歲。3 月 1 日至 4 月 26 日，累計通報 535,600 例本土陽性感染者。

上海市衛生健康委副主任趙丹丹表示，過去五天每天配置 2 萬多個採樣點，投入 10 餘萬人次，累計篩查 5,100 餘萬人次，目前陽性檢出率逐步下降。

趙丹丹說，啟動清零攻堅行動以來，效果日益顯現，但目前疫情仍嚴峻，防控工作正處於「較勁爬坡」的關鍵時刻。