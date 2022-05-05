〈台股盤後〉大盤量能逐日增 反彈站上10日線收16696點

美國聯準會 (Fed) 確定升息兩碼後，台股今 (5) 日也隨美股反彈上漲，大盤收盤報 16696.12 點，較昨日上漲 130.29 點，或 0.79%，成交值放大到 2508.48 億元，盤中金融股走弱，但權值股如台積電 (2330-TW)、中鋼 (2002-TW) 撐盤。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股今天出現跌深反彈，從盤中走勢來看，市場買盤仍審慎，電子股須持續面對中國無預警封城、防疫及塞港等難題干擾，短時間內難以快速恢復正常運轉，持股不宜過度樂觀。

證券分析師黃漢成說，連日台股出現低量，但大盤並沒有出現新低價，現階段有利反攻，尤其是上市櫃公司陸續公布首季財報，可視為投資選股參考。

台股今天集中市場加權股價指數以 16689.98 點開盤，最高 16783.78 點，最低為 16650.81 點，收盤報 16696.12 點，較昨日上漲 130.29 點，或 0.79%，成交值放大到 2508.48 億元。

台股集中市場權值股台積電收盤報 542 元，較昨日上漲 8 元或 1.5%，聯發科 (2454-TW) 收盤上漲 12 元或 1.45%，收盤價報 841 元，大立光 (3008-TW) 收盤價報 1645 元，較昨日下跌 15 元或 0.9%。鴻海 (2317-TW) 終場上漲 0.5 元，收盤價報 104.5 元；聯電 (2303-TW) 終場上漲 0.8 元，收在 49.1 元。

電子股欣興 (3037-TW) 今天股價開高走低，終場上漲 0.5 元，收盤價報 218 元；至於航運股方面，萬海 (2615-TW) 收盤價上漲 4.5 元，收盤價 153 元，並超越長榮 (2603-TW) 等收盤價 152.5 元，再度奪回貨櫃航運股股王寶座。