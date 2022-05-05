台股多頭信心回籠收復10日線 三大法人聯手買超77.47億元

Fed 拍板升息 2 碼，主席鮑爾談話鷹中帶鴿，激勵市場多頭信心回籠，台股今 (5) 日一度強彈逾 200 點，站回 10 日線，電子股重回主流，可惜金融股後繼無力，使得加權指數漲幅收斂，終場上漲 130 點，收在 16696 點。三大法人同站買方，共買超 77.47 億元。

上市櫃成交值放大至 3177 億元。觀察三大法人資金動向，外資轉為買超 38.25 億元；投信買超 35 億元，為連 16 買，累計買超台股 268 億元；自營商買超 4.13 億元，終止連續 11 個交易日賣超。三大法人合計買超 77.47 億元。

權王台積電 (2330-TW) 今天早盤一度上漲近 2%，終場收在 542 元，漲幅 1.5%；聯電盤中股價也逼近 50 元，終場漲 1.66%，收在 49.1 元；聯發科、瑞昱、國巨、華碩、日月光投控等電子權值股，約上漲 1-2%。

金融股股利政策陸續出爐，雖然金管會同意 6 家壽險公司發放現金股息超過 500 億元，多家殖利率達 5% 以上，但金融股開高後普遍走低，兆豐金、中信金、台新金下挫超過 2%，國泰金跌近 1%，富邦金則小跌作收。

半導體族群人氣高，矽智財 (IP) 股今天獲資金點火，創意 (3443-TW) 一度亮燈漲停，終場收 488 元，收復月、季、年線，智原也勁揚近 9%，收 286 元。矽晶圓族群持續獲買盤青睞，台勝科強勢亮燈漲停，達 221 元，站回年線，環球晶、合晶勁揚 3-5%。

航運股方面，貨櫃三雄今天由萬海領漲逾 3%，終場收 153 元，成功擠下長榮，奪回台股航海王寶座，散裝航運股慧洋 - KY、四維航、裕民以及台驊投控也吸引資金進駐。

中國上海、昆山逐步解封，PCB 族群可望迎接回補庫存熱潮，IC 載板大廠南電股價跌深反彈，強漲近 5%，收 418 元，景碩也漲逾 2%，其他廠商如健鼎、嘉聯益、敬鵬等也在盤上表現。