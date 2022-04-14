貨運市況衰退 美運輸股股價下跌

新冠肺炎疫情期間，貨運需求大增，為美國貨運公司帶來豐厚收益。如今，隨著通膨飆升，消費者信心下跌，貨運市場趨緩，卡車貨運股股價也因此下跌。

衡量北美貨運需求的卡斯貨物運輸指數 (Cass Freight Index for shipments)， 3 月僅年增 0.6%，遠低於 2 月的年增 3.6%。與 2 月相比上升 2.7%，但低於歷史平均水準。

同時，美國卡車運費也在近期由歷史高點回落。美國銀行 (BofA) 分析師說，隨著運輸需求與可用卡車運能接近平衡，自去年 12 月以來，不包括燃油附加費的 20 呎標準貨櫃車即期運費大跌 37%，過去一個月也下跌 27%。

隨著貨運需求放緩，美國運輸類股下挫。追踪包括卡車運輸巨頭 J.B. Hunt(JBHT-US) 和 Ryder System (R-US) 等 20 檔運輸股的道瓊運輸平均指數 (Dow Jones Transportation Average) 較 3 月 29 日高點已下跌約 11%，同期標準普爾 500 指數則下跌 4%。

美銀證券 (BofA Securities) 分析師 Ken Hoexter 上週五調降 9 檔運輸股的評級，其中有兩檔股票遭到雙重降評，小摩 (JP Morgan) 分析師 Brian Ossenbeck 也下調 10 幾檔運輸股的目標價。

Hoexter 認為，跡象顯示，運輸需求正在減弱，且和運能增加無關，貨運市場的信號已經越來越弱。

Ossenbeck 則指出，卡車市況在 3 月下旬急遽惡化。相較於基本面差和近期央行官員的鷹派言論，他更擔心消費支出疲軟和企業備貨期結束。