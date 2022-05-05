〈大同展望〉衝綠能事業 子公司大同智能下半年登興櫃

大同 (2371-TW) 衝刺綠能事業，將斥資逾 60 億元在雲林口湖鄉水井段興建 120MW 太陽能電廠，預計兩年後完工，另外子公司智慧能源整合商大同智能，則規劃下半年登錄興櫃。

大同將透過 100%SPV 公司創世能，投資興建雲林口湖漁電共生太陽能電廠，共計容量約 120MW，此案場待各項審查核准後施工。大同目標下半年開始動工，並會兩階段開發，預計兩年後完工，總投資金額約 60-70 億元。

大同近年積極搶攻綠能商機，太陽能已建置超過 160MW，隨著案場量持續增加，長期來看，期望太陽能營收比重可攀升至 20% 以上，此外，也整合旗下企業提供儲能解決方案，力拚 2025 年達到 300MW 儲能容量。

為布局綠能市場，大同將旗下全資持股子公司大同智能與勤智能源進行整併，並進入資本市場；大同智能將以換股的方式收購勤智能源，換股比例為 1 股大同智能換發 1.6 股勤智能源，換股基準日暫定在周五 (6 日)。

大同智能主要營業項目為太陽能電廠統包工程興建及電廠維運、勤智能源則為參與台電調頻備轉輔助服務。大同看好，再生能源供電比例攀升，能源重要性提升，兩家公司整併後，大同智能規劃下半年完成公發與登錄興櫃。

大同智能在全台已完成 215MWp 太陽光電系統的電廠建置，累積發電近 7.6 億度電，相當於 21 萬戶家庭用電，累積年減碳量達 4.2 萬公斤，目前旗下案場包括福德坑復育園區的掩埋場太陽光電系統、光電埤塘、新竹市看海公園等。