美股重點新聞摘要2022年05月05日

今日操盤前瞻

日本、南韓股市休市

中國 4 月財新服務業 PMI

OPEC + 部長級會議

一文掌握 Fed 最新決策：淡化升 3 碼預期、6 月開始縮表、通膨風險

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 週三 (4 日) 一如預期宣布升息 2 碼，將利率調升至 0.75%~1% 區間，並將於 6 月開始縮表，試圖抑制 1980 年代初以來最熱通膨。閱讀全文...

歐盟硬起來 擬 6 個月內逐步擺脫俄羅斯 原油大漲 5%

在歐盟宣布逐步淘汰俄羅斯石油的提案後，原油期貨價格周三 (4 日) 大幅收高。閱讀全文...

美 4 月小非農 ADP 新增就業僅 24.7 萬 遠低於預期

ADP 周三（5 日）公布 4 月「小非農」報告，美國私營部門新增就業僅增 24.7 萬，遠低於市場預期的 39.5 萬，也較 3 月向上修正後的 47.9 萬大幅下滑。閱讀全文...

CVS 第一季業績優於市場預期 上調全年獲利目標

美國連鎖藥局 CVS Health 周三（4 日）美股開盤前公布 2022 會計年度第一季財報，由於保險部門與藥局銷售強勁，營收、獲利皆優於市場預期。閱讀全文...

分析師：不應逢低買入 投資者避免買入 WFH 類股

Wedbush 分析師 Dan Ives 在最新報告中向投資人建議，即使居家工作 (WFH) 類股，包含 Zoom(ZM-US)、Docusign (DOCU-US) 等，如今已下跌超過 70%，仍應避免買入這類型的疫情受惠股。閱讀全文...