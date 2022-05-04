〈聯詠營業報告書〉估今年中小尺寸OLED滲透率衝破5成 高於市場預期

IC 設計大廠聯詠 (3034-TW) 今 (4) 日上傳年度營業報告書，董事長何泰舜指出，隨著 5G 手機渗透率持續提升，加上中國面板廠擴充 OLED 產能，OLED 驅動 IC 將成市場主軸，預期 OLED 面板在中小尺寸的渗透率將首度突破 50%，高於研調機構預估的 46%。

聯詠為現今 OLED 驅動 IC 的領導業者，由於 OLED 驅動 IC 主要採用 28 奈米製程生產，聯詠去年也提前與聯電 (2303-TW)(UMC-US) 簽訂產能保障協議，布局 eHV 的高壓製程平台產能，今年在取得產能增加下，出貨量也可望同步提升。

聯詠表示，為引領技術升級和提高競爭障礙，憑藉現行 OLED 技術領先優勢，全力衝刺 OLED TDDI(驅動及觸控整合型晶片) 在手機品牌大廠中導入。

另外，隨著汽車智慧化與電動車趨勢成形，車內顯示面板不僅數量增加、尺寸放大，畫質也走向高規格，聯詠去年受惠客戶採用，車用驅動 IC 業績倍增，車用 TDDI 也獲品牌大廠採用並進入量產階段，未來將持續拓展 Mini LED、OLED 車載面板和大尺寸車用面板的完整解決方案。

聯詠也積極完善各類產品線，開發大尺寸面板驅動 IC 搭配時序控制晶片 (TCON) 及電源管理晶片 (PMIC) 解決方案，強化長期技術競争力，期許顯示面板全產品線出貨朝市占率第一邁進。