〈台股盤前〉聯準會升息如預期 大盤反彈要靠量能助攻

聯準會 4 日宣布升息 2 碼，並將在 6 月啟動縮表，市場認為，隨著聯準會升息的消息面淡化後，台股短線有望揮別先前資金緊縮陰霾，再度由電子股領軍展開反彈行情，但仍需留意成交量是否明顯回升。

聯準會一如市場預期繼續升息，且升息幅度更創下 2000 年 5 月以來最大幅度，主席鮑爾「鷹中帶鴿」的談話，緩和市場對於先前預期「一次升息 3 碼」的疑慮，消息激勵美股四大指數同步翻紅，包括道瓊大漲逾 900 點，那斯達克與費半也各有 3% 以上漲幅。

台股在勞動節連假後，受聯準會升息預期影響，導致資金明顯觀望縮手，本周已連續兩天交易日量能都低於 2000 億元，加上撐盤要角電子族群成交量能低迷，僅靠航運傳產獨木難撐，大盤指數在 16600 點附近震盪整理。

法人認為，儘管聯準會宣布將在 6 月啟動縮表，但鷹派立場卻相對和緩，加上美股反彈，預料有望吸引資金重回台股布局，其中包括台積電 (2330-TW)、聯發科 (2454-TW) 與聯電 (2303-TW) 等權值股近期股價已有回穩跡象，預估在電子權值股領軍下，加上傳產、金融助攻，有望拉抬盤勢反彈。

但要注意的是，台股近期量能明顯下滑，5 月開盤以來已經連續兩天交易量皆不到 2000 億元，在缺乏量能攻勢下，大盤反彈空間相對有限，部分漲多族群、個股也有資金撤離現象，短線留意拉回整理風險。

