臉書Podcast推出僅一年 將於6月3日終止

臉書母公司 Meta(FB-US) 宣布，臉書的 Podcast 預計將在 6 月 3 日終止，此外，短音訊剪輯 Soundbites、Audio hub 等也將會在未來數週內關閉。

去年語音社群應用程式 Clubhouse 掀起熱潮，許多網紅、明星都曾經在平台上直播，吸引大量觀眾及流量。去年 4 月，臉書也將目標轉向此領域，推出了一系列 Podcast 產品。

不過，隨著 Clubhouse 熱潮退去，Meta 宣布，臉書的 Podcast 功能將於 6 月 3 日終止。此外，Meta 也計劃將所有上傳到臉書的 Podcast 刪除，Live Audio Rooms 的功能則將會併入 Facebook Live 。

Meta 發言人表示：「我們持續評估提供的服務，以便專注在更有意義的體驗上。」

如今，Meta 逐漸脫離聲音市場的發展，並已將發展重心轉向 AR、VR 以及元宇宙。

同時，為了與 TikTok 等市場競爭對手競爭，臉書計劃在 150 多個國家推出短影音功能 Reels，以擴大其成長速度最快的內容格式。

Reels 仿照 Tik Tok 的功能，讓用戶能自行創作創意短片，先前僅限美國用戶使用，如今將開放給全球用戶使用。數據顯示，Reels 目前已成功佔據 Instagram 用戶使用時間的 20% 以上。

Meta 表示，未來更新後將推出新功能，讓用戶能在新平台製作與觀看臉書的 Reels，例如短片功能、觀看標籤與動態消息上方，而且在部分國家，用戶還能在動態消息中看到建議的 Reels。