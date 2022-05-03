愛普*：長短料下半年可望緩解 今年營運續揚

愛普 *(6531-TW) 今 (3) 日召開法說會，董事長陳文良表示，長短料情況下半年可望逐步緩解，將帶動 AI 事業營運成長，物聯網事業也將同步成長，今年整體營運仍將優於去年，審慎樂觀看待。

愛普 * 表示，第一季獲利表現較去年同期亮眼，但市場長短料問題尚未完全解決，主晶片供應不確定性依舊存在，預期下半年有機會舒緩。

愛普 * 事業主要分為 IoT 及 AI 事業部，陳文良表示，IoT RAM 應用穩定成長，目前與國內晶圓代工廠合作跨入 IPD 市場，樂觀看待 IPD 業務發展，雖然近期因國際局勢及供應鏈不穩定，難以預估成長幅度，但以全年來看，營運仍將穩定成長。

AI 事業部瞄準龐大 AI、HPC 商機，收入來源分為 IP 權利金及量產後 DRAM 晶圓銷售收入，積極打造 3DIC 市場與生態。陳文良表示，WoW 或 CoW 均持續有新客戶洽談客製與設計，且 AI 事業均為高毛利率業務，隨著營收占比持續提升，將有利產品組合優化。

展望後市，陳文良指出，在先前退出標準型 DRAM 市場後，營運已較不受記憶體市況波動影響，雖然下半年仍有不確定因素存在，但預期毛利率將維持目前水準，落在 40-50% 間，隨產品組合變化而略微波動。