媽媽打造完整防護網 掌握四重點挑到合適保單

現代女性經常家庭職場兩頭燒，如何打造完整保障就顯得相當重要，保誠人壽建議，保險規劃可從「檢視需求」、「家庭風險承受度」、「整體家庭經濟狀況」及「資產配置比例」等四大面向切入，為自己及家人規劃適切的保險商品。

保誠人壽表示，每個女性身上的責任壓力不盡相同，因此不同族群的媽媽，其保障需求也有所差異，必須按照經濟狀況做規劃。

舉例來說，如果是肩負家庭經濟責任的媽媽，因是家庭經濟枝柱，最怕疾病或意外影響到家庭收入，或甚至拖垮家庭經濟，因此要特別注意風險管控，除了壽險保障，也要強化醫療險、意外險、失能險的補強，將風險轉嫁給保險公司承擔。

而如果家有莘莘學子者，對於家中有尚在求學階段、或將來想要培育子女出國念書的媽媽們，儲備子女教育基金會是現階段的重點，建議可選分紅保單或是投資型保單，享有壽險保障之餘，可依據所需準備的資金時程選擇不同繳費期別。

至於準備退休的媽媽，建議可未雨綢繆為退休金設立專屬帳戶，並計算出每個月所需要準備的資金，並透過持續性、有紀律的理財，為將來退休生活做好準備，挑選適合自己的保險商品。

另外，建議也要將退休後可能面對的醫療費用及長照風險列入考量，補足醫療險及長照險的保障，為自己的幸福退休方程式做好周全規劃。

如果是理財有成想留給下一代的媽媽，其理財重點在於資產傳承，建議可選擇相對穩定的分紅保險商品，不僅能有效弭平經濟市場波動的影響，更能利用分紅保單紅利共享的特性，分享保險公司的經營成果，有機會獲得保單分紅。