母親節別忘了保單規劃 金管會建議投保婦女保險

一年一度的母親節將至，金管會今 (3) 日提醒各位辛勞的母親在忙碌於家庭及職場之餘，別忘了定期檢視自身保險保障缺口，除了從一般的人壽、傷害、健康或年金保險中獲得所需的保障外，亦可適時投保專為女性設計之婦女保險，給自己更完善的照顧。

金管會表示，目前市場上推出的健康保險商品，除了因懷孕所生之相關特定疾病、醫療行為所必要之流產及剖腹產外，多會將懷孕、流產或分娩及其併發症予以排除不予承保。

金管會進一步表示，部分保險公司特別為女性消費者設計的婦女保險，其與一般的壽險、健康險不同之處，在於該類商品保障範圍涵蓋女性特有或常見的疾病，例如：紅斑性狼瘡、乳房重建手術、懷孕期間特定併發症、特定婦科手術、類風濕性關節炎等。由於該類保險商品內容多元，消費者投保前應確實瞭解保障內容與給付條件、除外責任的範圍、等待期間的天數等。

全球人壽也指出，許多媽媽在做家庭保險規劃的時候，都會忽略自己，優先關注先生跟小孩的部分，但其實「媽媽」是沒有領薪水的工作，工時非常長、壓力也不小，萬一生病對家庭也會產生重大影響；因此建議媽媽們善用保險打造 5 大補帖好好愛自己。

第一帖：住院日額型醫療險 + 實支實付型醫療險

全球人壽建議，媽媽的醫療險規劃首重實支實付醫療險型，且保額一定要高一點，以填補未來需要自費的醫療及雜支費用。由於實支實付險多為一年期保障，建議可以考慮有提供高齡時期實支實付保障的醫療險；此外，除了住院及手術費用外，居家療養或是須請假養病造成薪資損失等相關費用很容易被忽略，建議可透過住院日額型醫療險來填補經濟損失。

第二帖：手術險 + 意外險

因女性生理結構複雜、會進行手術的機率比男性更高，手術險也是不可缺少的保障。全球人壽也進一步提醒，由於醫療技術日新月異，有越來越多的治療在門診就能完成，在投保手術險的時候，除了有符合全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準第二部第二章第七節的「手術」及第三部第三章第四節第三項「開刀房手術」的項目外，更要注意是否有包含「特定治療處置」或「門診手術」，才能擁有完整的保障。若是有在外工作的職場媽媽，則一定要加保意外險，避免通勤時或工作期間發生意外，衝擊家庭。

第三帖：一次性給付重大傷病險 + 多次給付型癌症險

隨著孩子長大，媽媽年紀也隨之增長，就不能忽視癌症或重大傷病帶來的威脅，因此也建議媽媽可以透過一次性給付的重大傷病險搭配多次給付型的癌症險，來減輕初期大筆醫療支出及後續治療的負擔，讓自己安心無憂的好好治療，不擔心對家庭帶來經濟壓力。

第四帖：長照險

當小孩長大、離家，女性卸下了大部分的「媽媽」身份，又回到了自己。全球人壽建議媽媽們在工作期間就應及早規劃長照險，除了轉嫁家庭責任時期因疾病或是意外造成的長照風險，或是退休後因逐漸退化而產生的照護需求，長照險都可以派上用場，不讓自己成為孩子的負擔，讓現在的自己可以照顧未來的自己。

第五帖：利變型終身壽險

媽媽們做好前面各種醫療保障打底後，別忘了要規劃自己的退休金，穩定退休後的財源，才能好好享受退休生活。不過，在孩子成長時期需要支出費用較高，媽媽可能會覺得可支配的金額不多，因此，建議媽媽們可以透過分期繳利變型終身壽險來分階段規劃。

全球人壽舉例，例如小孩子還在唸書的時期，可以每個月累積 3,000 元；等到小孩念大學、開始打工之後，就可以調整成為每月累積 5,000 元以上；若有年終獎金或部門獎金等一次性高額獎金的機會，也可以規劃躉繳利變型壽險商品，媽媽們透過利變型終身壽險，除了增加自己的保障額度，也可藉此加快保單價值準備金的累積速度，讓資產累積更快更多，輕鬆達成想要的退休生活。