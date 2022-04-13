民眾憂防疫保單掀下架潮 保險局掛保證會有新商品可買

本土疫情急遽升溫，近期防疫保單投保量暴增，多家保險公司因考量風險胃納量，接連將防疫保單下架，引起民眾擔憂未來恐怕買不到防疫相關商品。金管會今 (13) 日表示，民眾可以放心，即使有防疫保單下架，業者仍會改版後再推出新商品，民眾仍會有保單可買。

保險局長施瓊華表示，到 4 月上旬為止，目前市售防疫保單共 81 張，但保險公司因考量商品的風險管控量已到，會評估是否繼續販售，或者是進行改版動作。

施瓊華進一步指出，防疫保單會改版，是因為當初設計的防疫保單，與現今疫情狀況不一，也就是防疫環境不同，業者對產品組合亦會有所調整，不見得會完全停售，但即使有防疫保單停售，還是會推出新版的防疫保單，因此民眾可放心，仍有相關商品可挑選。

由於此波疫情的確診、隔離人數快速攀升，保險公司的理賠負荷量備受關注，施瓊華表示，保險公司銷售商品本來就應負起理賠責任，以損失經驗來看，目前還可接受，但仍要看保單期間到期，才能真正認定整體經營狀況；但保險公司既然銷售保單，就要承擔理賠責任，不能因為擔心疫情就不賠。

施瓊華表示，由於防疫保單已有過去一、兩年經驗，除非保戶提供的理賠文件與事實有需釐清的部分，否則現在理賠不至於太慢，主要是防疫保單理賠條件還算簡單。

另外，針對疫情趨勢變化，指揮中心已頒訂「COVID-19 確診個案居家照護管理指引」，保險局表示，已請保險業相關公會邀集業者參考最新指引，併同檢視防疫保單條款，待整合意見後，預計 2 週內完成防疫保單理賠因應措施。