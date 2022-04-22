防疫保單改版續保之亂 富邦產險致歉說分明

防疫保單近日改版、續保糾紛不斷，富邦產險第一個跳出來致歉說明，公司表示，針對 4 月 18 日緊急停止銷售原防疫險專案造成的不便與失望，鄭重地向客戶致上最深的歉意，4 月 20 日 (含) 收到公司寄發的續保通知書且該公司已收取保戶的保費者，保險契約即為成立，也就是說，續保件承保內容是舊契約就依舊的為準；除此之外，其餘續保案件，均停止受理。

對於緊急改版下架舊保單，富邦產險解釋，主要是自今年 4 月上旬起，富邦產險雖已預見疫情有擴大趨勢，但做為市場上第一張推出防疫保單的產險公司，在同業紛紛宣布停售訊息之際，公司仍盡最大努力延長防疫險商品銷售時間。但在防疫政策從「努力清零」調整朝向「與病毒共存」，確診率已呈倍數攀升之下，面對確診人數急遽攀升、輕症居家照護政策之實施、疫調及隔離規範的調整，急速嚴峻的疫情發展趨勢，預估將造成不可承受的巨災風險損失。

富邦產險強調，秉持善盡企業社會責任之精神，堅守至最後一刻始作出不得已的調整，希望能獲得客戶的理解與包容。

由於新版防疫保單不再提供隔離、確診就理賠的方案，契約內容大縮水也成為保戶攻訐焦點，對此，富邦產險表示，在全民疫苗接種高覆蓋率的趨勢下，確診後以無症狀或輕症者居多，預期新冠肺炎對生命、身體的威脅性也隨之降低，而鑒於變種病毒的潛伏期變短，遭匡列隔離的天數亦依政府的應變措施而逐漸縮短，整體環境風險將如同流感，朝向以著重併發重症的治療照護為主，富邦產險也依此重新提供以中、重症者保障為主的新防疫專案，作為民眾日後投保的參考選擇。

富邦產險指出，目前已於富邦產險官網架設保好康「疫起守護進度查詢」平提供客戶查詢防疫、疫苗保單狀態。