確診爆量！防疫保單一周新增承保近百萬件 理賠也大增4885件

民眾瘋搶防疫保單，據金管會最新統計，整體防疫保單的新增承保件數在一周內狂增進百萬件，且隨著確診案例激增，理賠件數單周也大增 4885 件。

金管會統計截至 4 月 25 日，防疫保單含 (防疫險、疫苗險) 承保件數 392 萬 7849 件，其中光是防疫險就高達 213 萬 5214 件，保費收入達 21.21 億元，近期確診數激增，理賠件數也攀高至 1 萬 8916 件，光是防疫險就達 1 萬 6961 件，總理賠金額達 8.35 億元，防疫險占 7.64 億元。

若是與 4 月 18 日公布的數據相比，整體防疫保單的新增承保件數近百萬張、達 99 萬 46 張；理賠件數也在一周內激增 4885 件，防疫險就理賠了近 4 千件、達 3968 件；理賠金額一周也賠付出高達 1.44 億元。

這段期間不斷有防疫保單停售，使得在售的防疫保單掉到只剩 33 張 (防疫險剩 12 張、疫苗險 21 張)，等於單周下架 22 張。

民眾投保防疫保單大多會找產險業者，對此壽險公會也表示，目前壽險業也有 9 張疫苗險商品可供客戶選擇，給付範圍多為客戶接種 Covid-19 疫苗之日起之一定期間內 (如 28~30 日)，因疫苗不良事件而入住醫院一般病房或加護病房接受治療、因疫苗不良事件而致身故時，即可獲得理賠。