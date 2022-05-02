〈金管會備詢〉防疫理賠大增 產險業有481億元準備金可沖抵

疫情急速增加，防疫保單的理賠讓產險業者財務壓力大增，金管會主委黃天牧今 (2) 日在立法院財委會首度鬆口坦言，「產險業目前風險太大」，但產險公司有已提存的 481 億元準備金，在符合一定條件下，保險公司可向金管會保險局申請沖抵。此外，金管會也將不再擴大解釋考理賠範圍。

黃天牧表示，產險業清償能力一向較好，RBC(資本適足率) 都在數百以上，目前還不會用「危機」形容產險公司面臨的情況；但財務壓力會到什麼程度還要密切未來防疫政策、出險量等，雖然疫情已經跟 1、2 年前不太一樣，若防疫保單出險數字不斷增加，產險業在財務上的確會有影響、壓力，整體影響程度還需密切觀察。

黃天牧進一步指出，現階段整體產險業資本適足性 (包括資本適足率及淨值比率) 尚屬健全，若確診人數持續攀高，理賠支出也相應鉅幅增加，保險公司資本適足性將面臨挑戰。

黃天牧表示，產險公司財務壓力一旦上升，股東增資是首要方式，金管會在必要時刻，還會准許產險公司動用重大事故準備金 161 億元及危險變動準備金 320 億元，藉以沖抵鉅額防疫保單的損失。

此外，金管會也將不再擴大解釋保單理賠，黃天牧強調，「現在疫情變化比較快，我們必須有些底線和原則」，除了堅守目前保單契約精神，限於目前已放寬解釋的部分，即居家照護等同住院等，不再因疫情變化或防疫政策轉變，再擴大解釋可理賠範圍。