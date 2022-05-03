聯茂首季EPS 2.11元 創歷年同期新高

銅箔基板 (CCL) 廠聯茂 (6213-TW) 今 (3) 日公布 2022 年最新財報，稅後純益 8.09 億元，每股純益 2.11 元，均改寫歷史同期新高，聯茂也看好下半年新產能逐步開出後，將能迎接高速材料升級需求。

聯茂第一季營收 82.69 億元，毛利率 15.1%，季減 0.4 個百分點，年減 3.4 個百分點，稅後純益 8.09 億元，季增 0.2%，年增 25.9%，每股純益為 2.11 元。

聯茂主管表示，受惠伺服器與車用市場成長動能穩健，聯茂第一季營收淡季不淡，然而總體經濟和地緣政治等不確定因素造成原物料價格上漲，使第一季毛利率仍面臨壓力。

展望第二季，聯茂指出，雲端運算資料中心與汽車應用電子終端需求持續成長，但考量市場仍存有諸多風險干擾，如烏俄戰爭、中國封控、物流運輸阻塞和通貨膨脹等，將持續密切觀察整體市場變化。下半年隨著 Intel Eagle Stream 與 AMD Genoa 伺服器新平台推出，以及車用晶片短缺情形陸續改善，預期在下一世代伺服器與汽車電子雙引擎驅動下，高速材料升級且將加速出貨，有助營收成長，全年營收可望再創新高。

另一方面，雖外在環境面臨高價原物料和疫情干擾供應鏈等挑戰，聯茂持續看好長期網路通訊等高速傳輸及運算帶動市場對高速高頻材料的需求，江西廠今年將如期進行第三期擴廠，規劃整體第三期規模為 120 萬張月產能，預期於第二季開出 30 萬張，隨後逐步增加產能，並於 2023 年第一季全數擴建完成。

聯茂 2021 年稅後純益 3.144 億元，創新高，年增 17.98%，每股純益為 9 元，提配發 5 元股息。

就 CCL 廠陸續公布的 2022 年首季財報來看，台光電 (2383-TW) 獲利仍奪冠，第一季稅後純益 13.24 億元，季減 11.14%，年增 37.44%，創同期新高，每股純益為 3.98 元。

騰輝 - KY(6672-TW) 首季稅後純益 1.2 億元，與 2021 年第四季相當，年減 37.6%，每股純益 1.7 元。