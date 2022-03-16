聯茂去年獲利創新高EPS 9元 擬配5元股息

銅箔基板 (CCL) 廠聯茂 (6213-TW) 今 (16) 日公布最新財報，2021 年全年稅後純益 3.144 億元，創新高，年增 17.98%，每股純益為 9 元，董事會決議每股配發現金股利 5 元，依今天收盤價 113.5 元計算，股利現金殖利率 4.41%。

聯茂 2021 年營收 325.17 億元，創新高，毛利率 18.38%，年減 1.09 個百分點，稅後純益 3.144 億元，創新高，年增 17.98%，每股純益為 9 元。

以專業 CCL 廠去年每股純益而言，聯茂去年每股純益 9 元，落後台光電 (2383-TW) 16.5 元、騰輝 - KY(6672-TW) 的 11.72 元，但勝過台燿 (6274-TW) 的 7.01 元。

聯茂 2022 年 2 月營收，不受傳統淡季影響，達 24.16 億元，創歷史同期新高，年增 12.33％，累計前 2 月營收 55.13 億元，年增 18.78%。

法人看好，聯茂 2022 年受惠產能增加及市場需求提升，估營收由第一季起逐季成長到第三季，同時受惠 5G 基建、伺服器、車用電子等 CCL 需求挹注，加上江西三期新產能自第二季起逐步加入生產行列，2022 年營運可望再創新高。

聯茂 2022 年多項產品都有不錯成長動能，公司看好，伺服器、基地台在高頻高速的趨勢下，需求持續走強，加上江西三期新產能貢獻，該公司對 2022 年營運持樂觀看法。

聯茂積極擴充產能，江西三期新產能預計自第二季開始，連續四季每季開出 30 萬張，直到 2023 年第一季，估計增加 120 萬張，法人預估，新產能投產，有助推動聯茂今年營收至少成長 15％以上。

聯茂主要產品應用包括網通、手機 / 平板、消費性電子、車用等，其中網通基礎建設類產品，涵蓋基地台、伺服器等，成長潛力大。