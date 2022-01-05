聯茂去年營收325億元創新高 車用及5G需求續推動成長

CCL 廠聯茂電子 (6213-TW) 營運升溫，今 (5) 日公布 2021 年 12 月營收 27.52 億元，創歷年同月新高，月增 6.05%，年增 29.98%；2021 年全年營收 325.17 億元，創新高，年增 27.93%，受惠 5G、網通應用擴散，今年營運將再成長。

聯茂電子 2021 年第四季營收 80.23 億元，季減 10.15%，年增 31.28%。

聯茂電子已跨入載板材料領域，目前送樣中，將供應 BT 類如記憶體材料，預計 2022 年開始逐步顯現，低軌衛星通訊應用材料也在認證，受惠快速成長的市場需求，聯茂持續投入擴產，到 2023 年新增產能全部到位後，將帶動營運快速走揚。

聯茂推估， 2022 年來自網通、基地台、伺服器端應用銅箔基板的營收，可較今年雙位數年增；網通產品今年貢獻 55% 營收，2022 年預估提高到 55-60%。

車用電子材料部分，聯茂應用於 ADAS 的低損耗材料，持續在各大歐美客戶放量出貨，2022 年估倍數成長。另外，電動車相關應用影像運算處理器所需的高速材料，聯茂也自今年底開始小量生產，預期 2022 年將加速。聯茂預期，未來在 5G 網路快速布建下，車用電子對於高速高頻材料的需求預估將持續擴大。

聯茂 2021 年前三季稅後純益 23.38 億元，年增 23.82%，每股純益達 6.91 元。