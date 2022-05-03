〈報稅看這裡〉手機報稅便利性大增 留意使用前中後三大資安防護避駭

今年手機報稅功能升級，線上報稅更方便，但小心駭客也在背後蓄勢待發，KPMG 安侯數位智能風險顧問公司提醒，使用手機報稅務必要落實報稅前、中、後三大安全要項，才能保護個資並避免詐騙。

KPMG 安侯數位智能風險顧問公司董事總經理謝昀澤說，每年報稅季都是駭客集團摩拳擦掌，意圖竊取民眾個資與報稅資訊中敏感資訊的高峰期，尤其今年本土疫情嚴峻，預期選擇線上報稅民眾比重可望提升，資安問題更是不容輕忽。

以今年美國報稅季，謝昀澤表示，就曾出現偽冒美國國稅局名義的釣魚郵件，夾藏木馬程式對報稅民眾進行攻擊，而為求高度仿真，駭客更在簽名檔上使用了美國國稅局的圖案，及於主旨上提及信件人相關資訊，藉此迴避偵測手段來規避防垃圾信軟體，以竊取報稅人敏感資料。

謝昀澤表示，今年手機報稅新增線上修改所得與撫養親屬等資料的功能，大幅提升手機報稅便利性，而使用手機方報稅，不需下載 APP 或其他程式，可降低誤載惡意程式的風險。

根據 KPMG 研究，國外常見的惡意程式，主要透過報稅軟體、公共網路、退稅通知訊息等途徑傳布，建議一定要秉持線上報稅前、中、後三大安全要項，才能保護個資並避免詐騙。

首先是使用前，建議採用手機內建瀏覽器 (iOS 為 Safari；Android 為 Chrome」) 直接搜尋點選官方報稅網站「財政部電子申報繳稅服務網 (https://tax.nat.gov.tw/)」，避免誤入其他偽冒的釣魚網站。

至於使用中，則是一定要用家庭或公司安全網路進行報稅，最好是透過 4G/5G 行動網路，避免使用公用網路。

另外，使用後則留意不要理會來路不明的退稅通知，或點選不明簡訊中的短連結 (Short URL)。