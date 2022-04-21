〈報稅看這裡〉手機報稅避免臨櫃群聚 三大功能升級報稅更有效率

5 月報稅如果不想到國稅局群聚，建議可選手機報稅，南區國稅局表示，今年手機報稅將擴大使用範圍，新增三大功能包括：可增刪申報戶成員、新增編修模式，以及新增繳稅方式。

南區國稅局表示，今年手機報稅將擴大使用範圍，只要完成身分驗證後，登入手機報稅系統，自動帶入申報戶成員的所得及扣除額後，納稅人若需增、刪扶養親屬免稅額或修改所得及扣除額資料等，都可用手機編輯修改完成申報。

南區國稅局表示，去年上線的手機報稅結合行動電話認證服務，突破以往網路申報須以自然人憑證或健保卡實體認證的限制，累計共有 84 萬戶使用手機報稅。

在增刪申報戶成員部分，由系統自動帶入的申報戶成員，納稅人可自行刪除，如欲新增配偶及受扶養親屬，可自行先新增配偶及受扶養親屬的基本資料，再透過「查詢碼 + 戶號」、「行動電話認證」或「行動自然人憑證 (TW FidO)」3 種方式，匯入配偶及受扶養親屬的所得及扣除額資料。

在新增編修模式部分，南區國稅局表示，自手機連結登入申報系統後，依自動帶出之所得及扣除額資料，如列舉扣除額、特別扣除額等，都可自行修改編輯。

在繳稅方式部份，增加可利用行動支付及電子支付帳戶之方式繳稅，使繳稅方式更多元又便利，但納稅義務人如欲採現金繳稅或需申請延期、分期繳納者，就無法適用手機報稅。

舉例來說，住台南的小明，想要申報扶養在台北念書有打工所得的妹妹小慈，小慈必須用手機開啟財政部電子申報繳稅服務網，透過行動電話認證取得「查詢碼及戶號」再提供給小明，小明就可在家利用手機報稅新增小慈為受扶養親屬，再輸入小慈的「查詢碼及戶號」，即可匯入小慈的所得與扣除額資料，完成申報。



