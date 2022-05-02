〈報稅看這裡〉5月繳稅季開跑 信用卡祭兩大優惠拚場搶客

5 月繳稅季開跑，善用信用卡繳稅，不僅可透過分期減輕資金壓力，還能享有銀行提供的回饋優惠，綜觀目前各銀行的信用卡幾乎都有分期方案可選，民眾可事先比較挑選適合的信用卡繳稅。

兆豐銀行今年針對報稅祭出四大方案，包括：一、全卡友不限金額皆能享有 0.25% 回饋；二、最高可申請 30 期分期付款；三、新戶額外享有 2% 回饋；四、台灣 Pay 綁卡繳稅不限名額最高送千元刷卡金。

兆豐銀行表示，兆豐卡不限金額一律給予 0.25% 回饋，其中頂級卡免登錄回饋上限可達 125000 元；一般卡則需登錄，最高可享 200 元回饋金。

分期付款方面，不限金額皆可享最高 12 期 0 利率優惠，分 24 期則可享有優惠年利率 1.68%、繳稅金額滿 30 萬元可享 30 期優惠年利率 1.88% 禮遇。

華銀的信用卡繳稅方案則需搭配刷卡消費，卡友必須在 5、6 月期間新增一般消費金額滿 888 元，綜所稅款滿額登錄最高享 1 萬元回饋。

另外，華銀卡綁定台灣 Pay 掃碼繳稅，完成登錄後可享 200 元刷卡金，滿額登錄再享 6 期或 12 期分期 0 利率，回饋金最高可達 3 萬元回饋。

在分期付款部分，單筆稅款滿 1000 元完成登錄後可享 6 期 0 利率，單筆稅款達 100 萬元，完成登錄後可享 12 期 0 利率。

第一銀行鎖定綜所稅大戶，包括刷卡或使用台灣 Pay 綁定一銀卡，都可享一次付清免手續費，再依稅額級距加碼高額回饋，全卡友繳稅金額達 50 萬元以上，回饋金最高可達 2000 元；持第一銀行綠色信用卡，包括 GLORY + 世界卡、桃園卡、綠活卡、宜蘭卡及里仁御璽卡或理財貴賓戶，免登錄回饋金最高直衝 18888 元。

花旗卡友刷卡繳稅超過 1 萬元，前 1000 名客戶可享 100 元指定通路即享券，繳稅金額 3 萬元以上至 30 萬元，使用花旗 Visa 卡繳納綜所稅，每 3 萬元回饋 100 元即享券，最高享 1000 元，刷花旗 Mastercard 卡繳納綜所稅，每 3 萬元，回饋 200 元即享券，相當於 0.66% 回饋，最高回饋 2,000 元；另外繳稅金額 500 萬以上，再贈 Dyson 涼暖風機。

5 月 1 日到 6 月 3 日刷星展銀行 (台灣) 信用卡繳稅，在指定期間在星展銀行 (台灣)Card+ App 完成登錄，即可參加刷卡繳綜所稅優惠方案。持卡人可視個人資金規劃需求，選擇滿額刷卡金回饋或是分期 0% 利率二選一。

星展銀行表示，繳稅金額達 2 萬元、10 萬元或 30 萬元，分別可享 100 元、500 元或 1,000 元的刷卡金回饋；繳稅金額達 3 萬元以上的持卡人，也可選擇 12 期分期 0% 利率。