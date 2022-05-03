中國115億次核酸檢測 從人民幣200元降到20元 企業還賺錢嗎？

自從新冠肺炎疫情爆發以來，中國已完成約 115 億人次核酸檢測（PCR）。這是國家衛生健康委臨床檢驗中心副主任李金明在 4 月 16 日透過央視新聞傳遞出的數字。

115 億人次，背後是 37 款已獲批上市的核酸檢測試劑，20 多家公司。

中國媒體《財經雜誌》報導，對於核酸檢測市場，一家基因檢測企業負責人表示，集體採購價格太低，如果沒有大量訂單，不賠錢都很難，更難談掙錢。

2020 年 4 月，湖北率先啟動新冠病毒檢測試劑盒集體採購，最低中標價人民幣 16.78 元，最高 24.99 元。2020 年 6 月 15 日，北京公布的「京津冀新冠病毒相關檢測試劑聯合採購掛網成交結果」顯示，11 個核酸檢測試劑產品掛網成交，最低為 12 元。

到 2021 年 9 月 7 日，京津冀魯聯盟集體採購，納入 22 種核酸檢測試劑盒，最低供貨價已壓低至 5.38 元。卡尤迪董事長李響曾感慨，「這價格已經低到不可思議」。

就在一些核酸檢測公司負責人還在大嘆時，國家醫保局在 4 月 1 日再度下調價格，從使用終端看，武漢疫情時，單人單檢定價為 200 元，之後一路下降，從 180 元、80 元、60 元到 38 元。

到 4 月 25 日北京居民大規模核酸檢測時，單人單檢價格已降至每人份 28 元，多人混檢統一降至每人份不高於 8 元。此時，廣東省的單人單檢價格甚至已到每人份 20 元。

企業利潤被嚴重壓縮，是否應放棄這項業務？利潤率雖下降，但規模夠大，這是企業咬住核酸檢測的重要理由。

高特佳投資執行合夥人王海蛟說，企業不會只看利潤率，也要看產品的市場規模。中國的核酸檢測量，一年幾乎要達到十多億人次或幾十億人次，數量龐大，利潤雖薄一點，但利潤總額仍大。

攤薄利益的不僅是集體採購，還有市場競爭。

降價趨勢下，一些核酸試劑盒製造商有些「吃不消」。在王海蛟看來，現在的核酸檢測市場，已到了比拼企業規模的競爭期。

疫情初期，只要公司有產能，都有市場。現在產品價格已降到一定程度，拼的是產品成本、品質及可及性，小規模公司會被淘汰，市場向大企業集中。

邁克生物 (300463-CN) 的 2021 年年報顯示，新冠檢測產品銷售收入為 7.16 億元，成長 0.93%；常規產品銷售收入為 15.83 億元，躍增 38.45%。財務總監尹珊說，雖然新冠檢測產品的產量和銷量有較大提升，但銷售收入增幅較小。

這家位於成都的公司，將自主產品分為常規檢測產品和新冠檢測產品（屬於分子平台）。2021 年年報顯示，全年營收成長主要來自常規產品。

對於新冠產品業績成長停滯，邁克生物董秘辦相關人士曾說：「新冠產品在邁克的總體占比大概在 18% 左右，不算很大。同時，我們本身也不希望去靠新冠疫情來拉動業績，因為疫情遲早是會過去的，未來業績的增長需要回歸到生化免疫、臨床檢測的板塊上來，儘量去平穩過渡。」

王海蛟說，市占率 10% 以上的指標性公司，生產核酸檢測產品仍有利可圖，但市占率只有 1% 或千分之一的公司，會因沒利潤而退出市場。

華興證券研究所負責人、醫藥行業首席分析師趙冰則表示，新冠檢測業務為企業帶來強大現金流，有了這些現金，企業可為後續發展鋪路，收購或投資其他業務。核酸檢測業務也提高企業的生產、銷售、研發能力，相當於「練兵」。

去年業界就出現這種跡象，相關企業開始謀求新業務。畢馬威中國生命科學行業總監徐劍波認為，新冠核酸檢測上下游公司需要提前布局，並側重於開發其他非核酸檢測業務，力圖在未來持續帶進現金流。