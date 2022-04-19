貨車難下高速？北京出手 核酸檢測48小時內全國互認

中國政府表示，要足量發放全國統一通行證，核酸檢測結果 48 小時內全國互認，實行「即採即走即追」閉環管理，各地政府不得以等待核酸結果為由限制通行，以確保物流暢通。

中國國務院副總理劉鶴周一（18 日）出席「全國保障物流暢通促進產業鏈供應鏈穩定視訊會議」，推動十項措施，要求努力實現「民生要托底、貨運要暢通、產業要循環」，並要求核酸檢測結果 48 小時內全國互認。

北京表示，各地要進一步簡化通行證辦理手續，落實統一標準樣式要求，推動網上辦理、即接即辦，確保足量發放。

對此，滬牌貨車司機耿新豐說：「如果好上好下的話，我們貨車司機都是願意回到路上跑起來的，畢竟自己還有一大家子要養，以及房貸、車貸的負擔。」

深圳牌照貨車司機周吉華則說，近日變化很明顯，此前京廣線三分之一服務區關閉，有些司機開了 200 公里，都沒站點可下車休息，如今多數服務區已恢復正常，司機有餐食，有油加，能上廁所，也可做核酸檢測。

政府並說，要建立汽車、集成電路、消費電子、裝備製造、農用物資、食品、醫藥等重點產業和外貿企業「白名單」。

工信部隨即在周二宣示，要建立重點供應鏈企業「白名單」制度，透過加強部省協同和跨區協調，確保重點供應鏈穩定運轉。