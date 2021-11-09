墨比爾斯：中國股市拖累新興市場 印度正處50年上升期

有「新興市場教父」之稱的資深投資者墨比爾斯 (Mark Mobius)，將他近一半的新興市場基金配置，投入到印度和台灣，以抵消因中國大陸股市下跌，而拖累的發展中經濟體整體回報。

墨比爾斯在接受彭博電視採訪時表示，儘管可能有短暫的熊市，但印度正在經歷 50 年的上漲，他們正處於中國 10 年前的狀態。他補充說，政府統一各邦規則的政策，長遠來看將對印度有所幫助。

與墨比爾斯的看漲觀點相反，在印度 BSE Sensex 指數從去年低點上漲一倍多之後，摩根士丹利和野村分析師下調了印度股市的評級。

墨比爾斯認為，人們說新興市場看起來很糟糕，但這主要是中國拖累了新興市場股票指數，他們應該關注印度等其他正在上漲的領域。

新興市場遭陸股拖累 (圖表取自彭博)

今年以來，由於中國政府廣泛採取監管行動，造成中國股市下挫，並使新興市場股市的表現落後於其他已開發經濟體股市。

墨比爾斯將其新興市場基金的投資組合中，45% 配置在印度和台灣，主要持倉在科技軟硬體。截至 9 月底，印度軟體服務提供商 Persistent Systems Ltd.，和台灣晶片技術供應商力旺電子 (3529-TW)，是其持倉量最大的股票。這兩支股票今年都上漲了一倍多。

不過，墨比爾斯認為，中國股市在下跌後也提供了一些機會。

他指出，政府已經開始改善監管，試圖避免壟斷，可找尋將受益於這些變化的中小企業股票。

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