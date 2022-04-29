〈航運指數〉SCFI連跌15周 續創9個月來新低點

上海航交所今 (29) 日公布最新 SCFI 綜合指數 (上海出口集裝箱運價指數)，呈現連 15 跌來到 4177.3 點，較上周再跌 18.68 點，續創去年 7 月下旬以來低點。

由於近來貨品多移到上海以外的港口出貨，先觀察 CCFI 指數 (中國出口集裝箱運價指數) 變化，較上周續跌 0.4% 至 3096.85 點，其中，三大遠程航線齊跌，歐洲航線跌 0.4%，美西線跌 0.6%，美東線也跌 3.2%。

不過，貨攬業者提到，寧波出口集裝箱運價指數最新報價周漲 0.46%，歐洲線和美西線分別上漲 0.33%、0.11%，顯示出口貨品轉移至此，長程線需求，僅美東線略下跌 1.33%。

貨攬業者說明，中國上海以及昆山、蘇州等生產重鎮受封控政策影響，尚未解封前，運價下跌屬正常修正，主要是反映廠商生產和出貨遭逢瓶頸。

貨攬業者仍看好，一旦中國陸續解封、廠商逐步復工後，約半個月到 1 個月供應鏈將回到過去正常水準，屆時有利海運和空運需求快速復甦。

事實上，多家船公司包括長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 均已宣布 5 月將再調漲亞洲到美國的 GRI(綜合費率附加費)，反映艙位供不應求的情況。

而法人也表態看好，第二季美西線將面臨美西碼頭工人工會勞資談判，同時，5 月起美國線新長約價格啟動，據傳是翻倍調漲，挹注長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 後續營收動能可期。