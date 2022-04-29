亞昕首季每股虧損0.33元 擬籌資10億元6月募集

上櫃建商亞昕國際 (5213-TW) 今 (29) 日公布 2022 年最新財報，第一季在無新案交屋下，稅後虧損 1.15 億元，每股虧損 0.33 元，亞昕也擬辦現增，預計 6 月募集。

亞昕擬發現增股 4.4 萬張，暫訂每股溢價 23 元計算，將自市場募集逾 10 億元資金，是今年以來的建商首件申報生效的現增市場募集案件，主辦券商為台中銀證券，預計在 6 月募集。

亞昕 2022 年首季營收為 5648 萬元，毛利率 26.25%，季減 35.54 個百分點，年增 0.24 個百分點，稅後虧損 1.15 億元，每股虧損 0.33 元。

亞昕 2021 年稅後純益 2.53 億元，每股稅後純益 0.73 元；董事會決議擬配發股利 2 元，包括配息 0.7 元、配股 1.3 元，為近 10 年最高。

亞昕 2022 年完工交屋量大增，可望有四筆新案完工，總銷金額逾 120 億元，市場預期今年營收獲利可望明顯躍進；展望未來三年，完工交屋量年年高，邁向現金回收期。

亞昕 2022 在手新案有四筆完工，其中「昕悅灣」第一季取得使用執照，第二季開始交屋入帳，總銷達 20 億元，為貢獻業績主要來源；下半年有桃園總銷約 24 億元的「向陽」、林口 34 億元「昕聯心」、及先建後售的台北 46 億元「亞昕華威」等。