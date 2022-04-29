臺灣半導體30、航運指數期貨新兵報到 6月下旬掛牌

為提供市場更多元類股期貨選擇，期交所今 (29) 日宣布，將推出半導體 30 指數期貨及航運指數期貨，二商品相關規劃及增修訂規章已經獲主管機關核准，預計 6 月下旬掛牌上市。

臺灣晶圓代工及封裝測試皆為全球第一、IC 設計為全球第二，半導體類股長期為臺股最具題材的主流類股，看準此商機，期交所將推出的臺灣半導體 30 指數期貨，交易標的為臺灣指數公司編製的臺灣全市場半導體精選 30 指數，是從上市、上櫃半導體類股中，篩選發行市值前 30 大股票作為成分股，涵蓋臺灣半導體供應鏈上中下游各次產業龍頭股。

期交所表示，這 30 大成分股在 2021 年底市值及成交值分別占上市櫃整體半導體類股 92.72% 及 99.51%，可代表臺股半導體股票整體表現，期貨可提供交易人有效參與臺灣半導體類股交易及避險管道，且商品適用夜盤交易，有利交易人因應 ADR 國際市場行情變化操作。

另外，我國航運產業亦具相當國際競爭力，依國際知名海運諮詢機構 Alphaliner 公佈全球運力排名，我國海運主要業者如長榮、陽明等，長期市占排名全球前 10 名。近期國內股票市場中，航運類股交易熱絡，為熱門話題，2021 年航運類股票全年日均成交值及日均成交股數在臺股均名列前茅，單日成交值躍居第一，顯示航運類股交易需求強勁。

期交所表示，航運指數期貨標的為證交所上市航運類股指數，為國內最具代表性的航運股價指數，成分股涵蓋海、空及陸運，類別多元，且時有輪動，與期交所現有股價指數商品標的相關性較低，可達互補效果。