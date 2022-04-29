佳世達新一輪高階人事布局 林裕欽升任集團事業群總經理

佳世達 (2352-TW) 加速第二階段價值轉型工程，今 (29) 日公布新一輪高階人事布局，資訊產品事業群總經理則由薛道隆升任，商業暨工業用產品事業群總經理將由明泰 (3380-TW) 總經理林裕欽升任。

佳世達先前啟動接班，董事長陳其宏日前卸下總經理職務，轉兼任執行長，集團總經理則由原資訊產品事業群暨業暨工業用產品事業群總經理黃漢州升任，佳世達今日也公告相關接任人選。

據了解，薛道隆畢業於台灣大學機械系，並擁有中山大學企研所碩士學位，1996 年加入明基佳世達集團，擔任顯示器產品經理、產品行銷部協理及顯示器事業部副總經理。

佳世達表示，薛道隆帶領顯示器事業期間出貨量、市占率持續提升，未來接掌資訊產品事業群總經理後，將負責液晶顯示器、專業顯示器等資通訊產品。

林裕欽則是日本明治大學電子通訊工學士、清華大學科技管理學院高階經營管理碩士，曾歷任明泰業務單位、事業群總經理及總經理，帶領明泰轉型，佳世達表示，林裕欽具備業務開創、事業策略及經營的豐富經驗，可望協助集團在投影機等產品開展新局。

佳世達強調，集團致力進行價值轉型，第一階段以 2022 年高附加價值新事業營收過半為目標，第二階段則要加速轉動價值升級、達到獲利過半的目標，藉由此次的新人事布局，將加速大艦隊的整合效益，帶領營運績效更上一層樓。