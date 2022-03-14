精測邁向集團化 新設兩家公司

探針卡廠精測 (6510-TW) 今 (14) 日宣布，為跨足智慧製造產業所需，經董事會決議通過新設投資公司測冠投資，以及轉投資設立新公司揚弈科技，在今年正式邁向集團化新時代。

精測此次新設持股 100% 子公司測冠投資，資本額 1.35 億元，以半導體產業為核心，尋找策略性合作夥伴，期望取得前瞻性關鍵技術及市場機會。

同時，精測透過測冠轉投資揚弈科技、資本額約 2 億元，精測持股約 60%，另外 40% 由揚弈員工認股，並由精測總經理黃水可出任揚弈科技董事長，未來揚弈也將承襲精測研發 DNA，以 AI 為核心，打造智慧工廠，成為 AI 製造系統服務商。

精測指出，揚弈是精測內部孵化的首家新創企業，原為公司 2016 年成立的智動化事業處，當時首要任務即是將公司升級為智慧工廠，成立之初，憑藉多年累積的自有研發能力，著手建立人工智慧團隊，成功打造完整智慧化生態體系。

揚弈最終達成智慧製造建構所需的五大「智動化」解決方案，包含設計智慧化、感測器智慧化、設備智動化、物流智動化與管理平臺視覺化，為精測廠內無縫銜接各種應用系統，如企業資源 (ERP)、智慧排程 (APS)、製造執行 (MES)、品質、人力資源、廠務管理系統，實踐智慧工廠。

揚弈以 AI 提升精測產能、效率與良率，在 2020 年獲得中華民國科技管理學會頒發的「科技管理獎」殊榮，是當年度企業類唯一獲獎團隊。

精測獲得成效後，也預計將智慧製造解決方案從｢內服」到｢外用」，將智動化事業處獨立新設為揚弈科技，接下來將面向廣大製造業，推出三大智慧工廠套件系統產品，包括有「智慧設備系統」、「自動分析儀系統」以及「機聯網 x 戰情室 x AI 應用系統」，協力製造業邁向智動化未來。