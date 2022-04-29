〈台達電法說〉中國封城生產影響大 海英俊：目前局勢較難預估

台達電 (2308-TW) 今 (29) 日召開法說會，公司坦言，中國封城導致料況、運輸都有延後，對公司生產影響大，展望本季以及今年是否能維持雙位數成長，董事長海英俊未正面回應，僅指出目前局勢較難預估，期望 5 月後物流情況能轉好。

執行長鄭平表示，中國疫情封城對蘇州吳江廠產能影響較大，主要影響來自料況取得、運輸，部分當地供應商位於上海、昆山，導致吳江 4 月產能影響大，目前則是緊盯 5 月狀況。

海英俊指出，現階段缺料問題比終端消費電子需求疲軟問題更複雜，目前客戶持續在催貨，生產難以支應手上 PC、NB 客戶訂單，5 月供應鏈回歸正軌後才能更明朗。

成長動能上，鄭平表示，電動車業務正在快速成長、樓宇自動化、伺服器、ICT、儲能與被動元件等業務成長都很樂觀，不過，工業自動化業務中國市場目前有所停頓，今年營運較有挑戰。

台達電指出，目前大部分零件都正在上漲，但整體狀況還算平穩，預估下半年成本結構可望改善。

產能方面，台達電將持續於泰國、印度等地擴產，預估今年資本支出將較去年增加 1-2 成，目前重慶新廠正在整地，吳江、蕪湖、成州新廠興建中，台灣中壢 6 廠、泰國 8 廠也在興建中，印度 1 廠、研發中心已啟用，目前還在尋找東歐、美國其他生產基地。