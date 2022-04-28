體育無國界 永豐邀外籍球員體驗雙語分行

為提升國內運動風氣、支持國際體育人才交流；永豐金 (2890-TW) 旗下永豐銀行表示，今 (2022) 年力挺桃園雲豹職業籃球隊，扮演重要贊助夥伴之一；為讓來台獻技的外籍球員也能感受便利的在地生活，永豐積極推動雙語分行環境、提供優質普惠金融服務。

同時，永豐自 2019 年起贊助政治大學雄鷹籃球隊舉辦跨國校際交流賽事等，加上發行「永豐 SPORT 卡」串接個人運動、消費與金融，以多面向建構運動生態圈。

雙語分行服務體驗 外籍球員賓至如歸

永豐銀行表示，響應「2030 雙語國家政策發展藍圖」並自 2020 年起陸續設置台北中崙分行、台中西屯分行及台南成大分行等雙語示範分行，包括交易表單、櫃台人員、行內設施等，全面導入中、英文服務，銀行的官方網站、網路與行動銀行均支援雙語，讓外籍人士在線上、線下都能體驗完善的金融服務。

為向在台外籍人士推廣雙語分行服務，永豐銀行特地邀請桃園雲豹籃球隊的外籍球員親身體驗；永豐銀行表示，透過分行同仁與外籍球員的專業諮詢解說，提供賓至如歸的感受，並將持續建構友善的雙語金融環境，吸引更多外籍人士或企業來台，促進台灣整體產業的國際競爭力。

業界首創 SPORT 卡推動全民運動風氣

同時，為推動全民運動風氣，除贊助體育活動外，永豐銀行指出，2018 年推出全台首張以物聯網串聯大數據、社群、雲端計算與穿戴裝置的信用卡「永豐 SPORT 卡」，卡友運動消耗的卡路里可轉換為信用卡累積紅利；藉由「汗水不白流」APP 整合個人穿戴式裝置或智慧型手機，讓使用 APP 的卡友可記錄消耗的卡路里，將紅利轉換為豐點、自動折抵信用卡帳單（20 點紅利＝1 豐點＝1 元），創新整合運動、消費與金融服務。「永豐 SPORT 卡」榮獲國際財經雜誌「亞洲銀行家」《The Asian Banker》評選為 2020 年「亞洲最佳物聯網方案」（Best IoT Initiative）。