永豐金控響應「還海行動1095」 重塑海廢新價值

永豐金控 (2890-TW) 長期以來積極投入減緩與調適氣候變遷議題，面對近年來全球極端的氣候，提升社會大眾的氣候意識更是責無旁貸。永豐金控支持由今周刊主辦「還海行動 1095」，除了淨灘與淨海活動之外，更透過海廢回收再利用，共同強化社會大眾重視垃圾減量議題，並落實在生活的每一天，攜手努力還給台灣一片乾淨的海。

永豐金控總經理朱士廷表示，面對全球暖化，極端氣候已帶給人們生命財產巨大的威脅，身為地球上的一份子，沒有人能置身事外，全面採取行動，已刻不容緩；海洋是孕育萬物之母，過去，永豐金控號召員工及社會大眾進行淨灘行動，並以拾來的海洋垃圾為藝術作品，引發社會大眾關注海廢的議題。

朱士廷進一步指出，今年將加入以打造海廢循環經濟為主題的「還海行動 1095」淨灘活動，透過環保製鞋，重塑藍白拖鞋的新價值，以回收再利用的方式，讓社會大眾正視海廢的議題，進而為自己也為我們的下一代，改變自己共同減少經濟活動對氣候的影響，讓生長的地球有喘息的機會。

永豐金控為減緩氣候變遷，做了許多努力，董事會日前已經通過，承諾在 2030 年以前達成自身營運淨零排放、2050 年以前達成全資產組合淨零排放，以金融影響力，帶領員工、客戶從投資、授信等多面向共同進行。

同時，子公司永豐銀行也積極響應綠能政策，旗下太陽能光電廠融資餘額至去（2021）年底達約 600 億元、全台第一，2024 年將挑戰千億元規模，並自今年 7 月起，預計每年採購 260 萬度綠電、約當全行一年用電量的 10%，以具體行動實踐綠能減碳計畫。

永豐金控持續二年參加「Earth Hour 關燈一小時」活動，子公司永豐銀行及永豐金證券共 172 個營業據點也加入響應關燈活動，從 3 月 25 日至 3 月 27 日連續 3 天，於晚間 8：30 關閉各式招牌燈及電子看板；同時，每月 17 日訂為「永豐環保日」，在「永豐生活 百萬綠行動」網站平台，以每月一個環保主題，為地球永續發展共盡心力。