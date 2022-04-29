〈台股盤前〉技術指標低檔轉強 將為台股5月擺脫悲情預熱

台北股市昨日集中市場加權股價指數上漲 116.03 點或 0.71%，收盤指數報 16419.38 點，成交值為 2558.83 億元，今 (29) 日在美國 Nasdaq、費半指數收盤上揚，台股的跌深反彈秀可望持續，為 5 月的台股行情擺脫悲情預熱。

同時就台積電 (2330-TW) 今晨 ADR 收盤上漲 5.5%，相當於對台股現股有 5.88% 的的溢價，可望持續率領台股跌深半導體股、高價股、IC 設計股持續演出上跌反彈行情，但今天收盤的周線 K、月線 K 都無望收紅。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股大盤昨日反彈走揚，大盤以農糧、IC 設計股等強勢上漲帶動，今天觀察重點在大盤能否回補跳空下跌缺口並克服 5 日線等反壓；有利訊息包括美股收高、台股技術指標在低檔轉強，但必須留意前波低點 16764 點的壓力。

簡伯儀說，今年來台股的分三波下跌，第三波下跌約 1500 點，就技術線型來看，本波段的已初步達到跌幅滿足點，3 天來融資餘額減少 150 億元，都為有利反彈的訊息，5 月必須留意全球央行升息的訊息釋出。

今晨收盤的美股指數，道瓊指數上漲 614.46 點，或 1.85%，收 33,916.39 點。那斯達克指數大漲 382.6 點，或 3.06%，收 12,871.53 點。標普 500 指數大漲 103.54 點，或 2.47%，收 4,287.5 點。費城半導體指數暴漲 161.4 點，或 5.58%，收 3,056.4 點。



美國科技五大天王以 Meta 表現最狂。蘋果 (AAPL-US) 上漲 4.52%；Meta (原臉書) (FB-US) 飆漲 17.59%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 3.70%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 4.65%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.26%。

費半成分股全數漲逾 3%。AMD (AMD-US) 上漲 5.57%；NVIDIA (NVDA-US) 大漲 7.42%；高通 (QCOM-US) 大漲 9.69%；英特爾 (INTC-US) 上漲 3.58%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 5.35%；美光 (MU-US) 上漲 5.58%；德儀 (TXN-US) 上漲 3.81%。

台股 ADR 僅中華電信收黑 。台積電 ADR (TSM-US) 大漲 5.50%；日月光 ADR (ASX-US) 暴漲 11.40%；聯電 ADR (UMC-US) 暴漲 7.75%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.34%。

在市場重要訊息方面，驅動 IC 廠聯詠 (3034-TW) 股利大方配發，該公司去年盈餘每股擬配發 51.5 元現金股利，創歷史新高，殖利率高達 13.46%。

聯詠同時公布 2022 年第 1 季財報，受惠商用及車用產品需求強勁，聯詠第一季營收 365.11 億元，年增達 38.48%，毛利率 50.73%，稅後純益 111.34 億元，季增 1.83%、年增 89.52%，每股純益 18.3 元，營收與獲利都創歷史同期新高。