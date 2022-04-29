電子、航運雙箭頭領軍 台股漲172點收16592點 4月跌掉逾千點

美國科技股周四展開強勁反彈，台股今 (29) 日在台積電領軍下，電子權值股連袂走高，加上航運股回神助攻，激勵大盤一度上漲逾 240 點，站上 16600 點之上，但隨後漲勢受壓抑，終場上漲 172.8 點或 1.05%，收在 16592.18 點，收復 5 日線，成交值 2554.92 億元。周線翻黑，累計本周下跌 432 點，月線同步收黑，累計單月重挫 1101 點。

櫃買指數終場上漲 1.37 點或 0.71%，收在 194.82 點，成交值 617.19 億元。上市櫃成交值合計 3172.11 億元。

費半指數周四暴漲逾 5%、那斯達克勁揚 3%，激勵台股電子族群走強，台積電 (2330-TW) 上漲逾 1%，一度衝上 547 元，終場漲勢略收斂，收 538 元；瑞昱、聯詠、日月光投控、矽力 - KY 等指標股漲勢都相當凌厲；不過，聯電股價漲多拉回，國巨也震盪走跌。

市場看好中國多地陸續復產，可望掀起一波貨運急單，貨櫃三雄及散裝貨運族群今天重返多頭懷抱，長榮 (2603-TW) 勁揚超過 5%，一度來到 145.5 元，直逼萬海 (2615-TW) 股價，新興、慧洋 - KY 等也獲買盤青睞，大漲逾半根停板，航空雙雄同步回神，長榮航強漲 5.6%。

PCB 族群今天獲得資金點火，ABF 載板三雄以景碩大漲近 7% 最為強勢，欣興、南電也有 2-3% 的漲幅，此外，泰詠一度亮燈漲停，嘉聯益、台表科勁揚 4-5%，華通、敬鵬等也同步走揚。

