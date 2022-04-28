聯電、聯發科展望佳 會是台股短線止穩契機？

受到先前美股大幅度壓抑影響，昨 (27) 日台股盤面一片綠油油，下挫 314 點，或 - 2.05%，收在 16303 點，電子類股兵敗如山倒，其中台積電 (2330-TW) 股價甚至來到一年新低，在市場一片悲觀之時，有沒有可能也是新行情的開始？

對此永誠國際投顧分析師劉良梅表示，今年市場動盪有四大因素，分別是俄烏戰爭、美國升息、中國封控、本土疫情。俄烏戰爭若轉為持久戰，長期而言通貨膨脹就會加劇，將間接影響到聯準會的利率決策，不過戰爭性利空近期對股市影響有限。第二則是美國升息，美國聯準會釋出鷹派升息訊號，是近期金融市場波動加劇的主因，但已知的利空就不會在是利空。而中國封控對於近期的台股反而是關鍵因素，原因是台灣電子廠大本多集中在上海及周邊的江蘇昆山等地，若中國仍堅持要清零政策，不但產業鏈有斷鏈危機，也將影響台廠業績。

最後的變數則是本土疫情，雖然「3+4」新制上路，對於企業影響下降，但隨著確診數不斷地攀升，也會影響投資人的信心，在信心不足的情況下，盤勢就不易有延續性。

但昨日舉行法說會的) 聯電 (2303-TW、聯發科 (2454-TW)，是今天台股止穩的最大關鍵。

法說會上聯電 (2303-TW) 預估 Q2 晶圓出貨仍可季增 4~5%、平均售價再漲 3~4%、同時毛利率可攀升至 45%，產能利用率則是維持 100%，對於中國封控，公司表示對市場仍有影響，但車用、伺服器、工業用與網路需求強，可抵銷消費性電子如 PC、Smartphone 的銷量下滑，全年需求不變。

聯發科 (2454-TW) 則是重申年營收維持 20% 成長、毛利率 48-50%，且 Q1 毛利率突破 50%，創下 12 年來新高，展望 Q2，蔡力行也表示手機、智慧平台、電源管理晶片三大產品線將較首季成長。最後聯發科也下修全球手機出貨，但對 5G 滲透率看法不變。

聯電 (2303-TW)、聯發科(2454-TW) 的展望與先前台積電法說不謀而合，由此可見，半導體景氣確實並未進入全面性下滑，個別應用如車用電子、網通、AI、5G 仍能維持高成長，市場可能過於擔憂及悲觀。

劉良梅表示，昨美股四大指數震盪，終場納斯達克、費城半導體仍收小跌，使得今 (28) 日一早台股呈弱勢反彈、開高走低，展望極佳的聯電 (2303-TW)、聯發科(2454-TW) 逆勢強漲，成為早盤的撐盤要角，不過寡難敵重，但九點四十分過後，中小型股買盤進駐帶動櫃買指數走強，集中市場也同步跌幅收斂，隨著聯電漲幅擴大甚至一度觸及漲停、聯發科漲幅擴大、低迷已久譜瑞 (4966-TW)、祥碩等(5269-TW) 高價 IC 電子股強漲，也帶動市場信心回穩，皆為本日指數漲幅擴大關鍵因素。

劉良梅最後提醒，由於市場仍存有不確定性，本日短線強漲宜視為反彈，待中國解封、聯準會升息確定後的利空出盡，屆時台股可望進一步強彈。

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