台股反彈站上16400點 三大法人賣超156.29億元 投信連12買力撐

台股今 (28) 日展開反彈，聯電、聯發科法說報佳音，帶領電子股走高，電纜、食品等族群也成為多頭焦點，加上台積電拉尾盤，激勵加權指數終場上漲 116 點，收在 16419 點，成交值 2558.83 億元。外資連 5 賣，三大法人合計賣超 156.29 億元，投信連 12 買。

觀察三大法人資金變動情形，外資賣超 158.51 億元，累計 5 個交易日已提款近 1150 億元；投信持續買超 6.85 億元，為連 12 買，累計買超約 197 億元；自營商與外資同調，賣超 4.67 億元。三大法人合計賣超 156.29 億元。

聯電 (2303-TW)、聯發科 (2454-TW) 法說報佳音，第一季毛利率、獲利表現驚豔外界，聯電一度亮燈漲停，終場漲逾 9%，收 48.5 元，聯發科股價也一吐悶氣，收盤上漲約 2.5%，而台積電早盤陷震盪，今天尾盤拉高，以上漲近 1% 作收，收 531 元。

其他電子股普遍走揚，雖然面板業第二季營運遇逆風，但友達股價跌深反彈，今天勁揚近 5%，而大立光、聯詠、瑞昱、鴻海、南亞科等權值股，同步獲得買盤青睞。

食品股各擁題材，其中，福壽超額配息 1.1 元，創近 30 年新高，加上首季業績看旺，激勵股價噴出漲停，泰山、台榮、興泰盤中也跟進亮燈漲停，其他包括味全、愛之味、福懋油、佳格等，漲勢都相當強勁，上市食品類股指數終場勁揚近 2%。

不銹鋼大廠華新股價沉寂幾天後，今天再度爆量大漲，午盤過後更直奔漲停，達 46.75 元，站上所有均線，其他電纜股同步走高，包括華電、宏泰、艾美特 - KY、億泰等，漲勢均不俗，上市電器電纜類股指數終場強漲 6.11%，為盤面最強勢族群。