GE將分拆為3家上市公司 分別專注航空、醫療保健和能源業務

美國工業巨頭通用電氣 (GE-US) 周二 (9 日) 宣布將集團業務拆分為 3 家上市公司，分別專注於醫療保健、電力能源和航空業務。受消息激勵，GE 盤前股價一度飆漲 17%。

GE 於新聞稿表示，計劃 2023 年初先拆分醫療保健業務，接著將 GE Renewable Energy、GE Power 和 GE Digital 三者合而為一組成能源業務，於 2024 年初拆分出去，剩下業務將由公司負責生產飛機引擎的 GE Aviation 所組成。

GE 稱，拆分完畢後，通用電氣的公司名稱將保留在航空部門，並由現任執行長 Lawrence Culp 繼續領導，Culp 還將同時擔任醫療保健部門的非執行董事長，GE Power 執行長 Scott Strazik 則負責帶領拆分後的能源部門。

Culp 表示，分拆作業可創造出三家領先各產業的上市公司，每家公司都能更專注於自身業務，從更合宜的資本配置與策略靈活性中受益，從而幫助客戶、投資人和員工實現長期成長。

消息傳出後，GE 周二美股盤前一度飆漲 17%，截稿前漲幅收斂至約 7%。

雖然 GE 股價近來表現出色，過去 20 年卻嚴重落後大盤。FactSet 數據顯示，自 2009 年以來，GE 股價每年平均下跌 2%，標普 500 指數的年報酬率則為 9%。